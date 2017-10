Ein schrecklicher Ort: Hinter der Barfüsserkirche war das erste Basler «Irrenhaus»

Im europäischen Spätmittelalter wurden psychische Erkrankungen und Störungen als Zeichen dämonischer Besessenheit interpretiert. Vom späten 14. Jahrhundert an wurden tausende Kranke gefoltert und verbrannt. Auch in Basel. Im 17. Jahrhundert wurden dann plötzlich Einrichtungen für diese Menschen erfunden, die oft noch schlimmer als die Zuchthäuser jener Zeit waren. In Basel befand sich das erste «Tollhaus» hinter der Barfüsserkirche.