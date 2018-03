Ein zweites IBA KIT zieht mitten ins Quartiert Bourglibre in Saint-Louis

Es ist das zweite IBA KIT für die Stadt Saint-Louis – seit Mai 2015 befindet sich ein IBA KIT im Stadtteil Bourgfelden, das vom Verein «Aux jardins de Francette» betreut wird.

Das IBA KIT Bourglibre ist aus einem beispielhaft partizipativen Ansatz entstanden, den die Stadt Saint-Louis seit Herbst 2017 gemeinsam mit dem Unternehmen für sozialen Wohnungsbau Néolia und der IBA Basel umsetzt. So wurden von Beginn die Bewohner des Stadteils in die verschiedenen Arbeitssitzungen oder in die Aktion «Quartier propre» (Aktion Sauberes Quartier) mit einbezogen.

Ziel des neuen IBA KITs Bourglibre ist es, den 600 Bewohnern des Stadtteils einen Ort des Zusammenlebens zur Verfügung zu stellen und damit den Zusammenhalt im Quartier zu fördern. Gleichzeitig soll eine neue Dynamik des Austauschs und der Begegnung geschaffen werden. Im Laufe des Jahres 2018 wird es daher ein buntes Programm für die Jugendlichen des Stadtteils sowie verschiedenste Veranstaltungen und Mitmachaktionen geben.

Die Projektgruppe IBA KIT entstand im Rahmen der IBA Basel aus der Kooperation verschiedener Partnergemeinden der IBA Basel 2020 mit dem Basler Landschaftsplanungsbüro Bryum GmbH. Das IBA KIT ist nicht einfach nur ein großer roter Container, sondern vielmehr ein innovatives Planungsinstrument, um auf partizipative Art und Weise Lebensräume zu gestalten, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen der jeweiligen Nutzer abgestimmt sind. «Die bereits umgesetzten IBA KITs in der trinationalen Agglomeration zeigen, dass sie Menschen miteinander verbinden und ein gutes Zusammenleben fördern», sagt Monica Linder-Guarnaccia, Geschäftsführerin der IBA Basel.

IBA Projekte sind Initiativen, die durch die Umsetzung zukunftsträchtiger Ideen frischen Wind in die Agglomeration bringen und sie weiterentwickeln. Darüber hinaus geht es aber auch um den grenzüberschreitenden Dialog und die Annäherung zwischen den Bürgern, den Wissenstransfer und Partnerschaften auf Augenhöhe, bei denen beide Seiten voneinander lernen. IBA Projekte setzen so bereits heute die Impulse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit von morgen.

Das IBA KIT Bourglibre soll den Austausch mit den beiden Nachbarländern Deutschland und der Schweiz fördern.

IBA KIT Saint-Louis «Aux jardins de Francette» (FR) 2016, © IBA Basel

Die Einweihung des IBA KITs Bourglibre findet am Samstag, den 24. März 2018 ab 11 Uhr auf dem zentralen Platz des Quartiers Bourglibre (Rue du Rail, F- 68300 Saint-Louis) statt.