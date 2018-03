Einbruch am Nachmittag in Wohnhaus in Weil am Rhein

Am Donnerstagnachmittag wurde in Weil-Ost ein Einbruch verübt. Betroffen war ein Wohnhaus in der Riehener Strasse. Während der Abwesenheit der Bewohner kletterte der Täter über eine Regenrinne zu einer Aussentüre. Diese hebelte er auf und stieg ein. Anschliessend machte er sich auf die Suche nach Wertsachen und entwendete Goldschmuck. Am Tatort wurden zwei Jungs gesehen, die als Täter in Frage kommen. Beide waren etwa 15 Jahre alt und trugen dunkle Kapuzenpullover. Einer hatte kurze, braune Haare. Hierzu bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise (00497621-97970).