Eindrückliches Hochhaus: «Herzog & de Meuron» bestechen in New York

Das Basler Architekturbüro «Herzog & De Meuron» hat Ende vergangenen Jahres ein Hochhaus in New York eröffnet: Der Turm an der 56 Leonard Street im Startteil Tribeca wird von der Architekturwelt gefeiert: Es sei die «verführerischste Ergänzung» der New Yorker Skyline, schreibt etwa das New York Magazine. 250 Meter hoch ist der Turm, er verfügt über 58 Etagen mit 145 Wohnungen und in den oberen Etagen gibt es zehn Penthouse-Wohnungen.

Innenansicht eines Penthouse © Herzog & De Meuron.

Hommage an Tribeca

Der Bau besticht mit seinem auffälligen Aussendesign, die einzelnen Etagen sind versetzt aufeinander gebaut und wirken wie einzelne Bauklötze. Das Gebäude ist mit Glas verkleidet. Ein weiteres Merkmal des Hochhauses sind die Terrassen und Balkons. Der Turm soll eine Hommage an den Stadtteil Tribeca sein, bekannt für die grosse Vielfalt an verschiedenen Gebäuden: Vom kleinen Stadthaus über Industriehallen bis zu Hochhäusern. So wollen «Herzog & De Meuron» mit dem Hochhaus 56 Leonard den unterschiedlichen Höhen und Grössen in Tribeca über die unterschiedlich grossen Kubi, die das Hochhaus bilden, huldigen.

Bauverzögerungen, aber mit Happy End

Die Baugeschichte verlief allerdings harzig: Anfang 2008 begann der Bau, ein Jahr später wurde der Bau wegen finanzieller Probleme eingestellt. Nach wiederum einem Jahr konnten die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden und dank eines Kredites von 268 Millionen Euro wurde der Bau fortgesetzt und Ende 2016 vollendet. 56 Tribeca ist schon jetzt ein beliebtes Modell für Fotografien, wie die 3'322 Fotografien auf Instagram mit dem #56leonard beweisen. Hier eine kleine Auswahl:

