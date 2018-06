Eine Baslerin ist Preisträgerin des ersten Swiss Emerging Artist Prize

Back to School: Manor Charity-Aktion für bedürftige Kinder in Rumänien

Manor lanciert vom 4. Juni bis 31. Juli in Zusammenarbeit mit der Stiftung Pro Adelphos und dem Schulrucksackhersteller Scooli eine Charity-Aktion, unter anderem in Basel, um bedürftige Kinder in Rumänien zu unterstützen. Für jeden Kauf eines Scooli Rucksackes spendet Manor 15 Franken an Pro Adelphos. Zusätzlich übergibt Scooli 400 Rucksäcke an die Organisation.