Eine einzige Ruine aus Baustellen und Behinderungen – aber keinerlei Rabatt für Basler Tram-Kunden

Die Baustelle der Mittleren Brücke brauchte schon Engelsgeduld. Die Strecke für den öV gesperrt, Umleitungen quer durch die Stadt. Und es ist kein Ende in Sicht: In einem Monat geht die Bauerei am Steinenberg weiter und dann wird es noch schlimmer: Wo wegen der Gleisarbeiten an der Brücke noch Trams durchfahren konnten, heisst es an der neuralgischen Stelle Steinenberg schlicht «Ende Gelände» für die ganze Innenstadt.

Steinenberg, Mittlere Brücke, Elisabethenstrasse, auch am Aeschenplatz graben sie, in Binningen taten sie es auch und zwischen Dreispitz und Dornach machten die Baselland Transporte (BLT) während der Sommerferien sogar die längste Trambaustelle der Region auf. Und als die Verlängerung der Tramlinie 3 gebaut wurde, war diesen Sommer das Chaos am Barfi perfekt. Baustelle um Baustelle, Ausfall um Ausfall: Basel ist eine öV-Ruine.

Keinerlei Merci für Geduld und Nervenstärke

Und die Kunden? Die schauen in die Betonröhre. Vergünstigungen oder ein weiteres Entgegenkommen gibt es nicht. Das Argument: Der Betrieb läuft ja, die Fahrgäste kommen von A nach B. Denn die BVB stelle mit Umleitungen, Busersatz-Diensten sowie weiteren Ersatzmassnahmen bei jeder Baustelle «im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicher, dass die Fahrgäste ihr Ziel trotzdem so gut als möglich erreichen können», sagt Benjamin Schmid, Sprecher der Basler Verkehrsbetriebe. Andererseits seien die Abonnemente wie etwa das U-Abo bereits jetzt so kalkuliert, dass der Preis eines Jahres-U-Abos für zwölf Monate zwei Monate Rabatt beinhaltet, man zahlt den Preis für 10 Monate.

Nur: Das ist ein alter Hut. Dass die Verkehrsbetriebe ihren Fahrgästen Ersatzangebote zur Verfügung stellen, ist das Mindeste an Erwartbarem. Dass damit aber eine erhebliche Qualitätseinbusse gegenüber dem regulären Angebot in Kauf genommen werden muss, ist nicht miteinbezogen. Dass die zwei Gratismonate des U-Abos nun dafür herhalten müssen, macht es auch nicht besser. Im Behinderungsjahr 2017 hätte die geplagte Kundschaft mindestens eine wesentliche Aufmerksamkeit zum Dank für Geduld und Nervenstärke verdient.

Basel, ein Trümmerfeld aus Baustellen und Umleitungen

So aber ist leider nichts zu erwarten. Weder ist bekannt, wie der Arbeitnehmer nächsten Monat zu seiner Firma kommt, wenn die Baustelle am Steinenberg die Innenstadt absperrt, noch ist ein Rabatt oder ähnliches in Aussicht. Angesichts der durch ewige Führungswechsel, mediale Kritik und politische Querelen ohnehin angeschlagenen Situation der BVB tut eine deutliche Geste der Wertschätzung gegenüber der Kundschaft dringend Not.

Die Floskel «Danke fürs Verständnis» sprengt mittlerweile ihre Grenzen – auch wenn man die eigene Not mit Karten des demolierten Schienennetzes noch so oft unterstreichen mag. Ein, zwei Baustellen: geschenkt, das kommt immer vor. Aber diese Dichte an Einschränkungen und labyrinthischen Umleitungen überstrapaziert so jeden Begriff von Geduld. Denn schliesslich kann der Kunde nun wirklich nichts dafür. Ausser, dass er den Basler öV benutzt. Und damit zur Steigerung der Fahrgastzahlen und zum Umsatz jener Unternehmen beiträgt, die ihn derzeit auf ein Trümmerfeld aus Baustellen, Umleitungen und Ersatzangeboten schicken.

