Eine neue Parkanlage und rund 140 Wohnungen für Allschwil

Eröffnung der Swissbau in Basel mit Bundesrat Ueli Maurer

Morgen früh um 10.00 Uhr eröffnet Bundesrat Ueli Maurer die 25. Ausgabe der Swissbau (Leitmesse der Schweizer Bauwirtschaft). Bis am 20. Januar heisst es in Basel «Collaboration – alle zusammen oder jeder für sich?». Im Zentrum steht die Digitalisierung mit all ihren Facetten und Herausforderungen für die Baubranche. Bis zum kommenden Samstag werden über 100'000 Besucher erwartet.