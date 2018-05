Eingesperrt, vergessen und weggeräumt: Der Velofriedhof im Gundeli ist gezügelt

Tatort Velofriedhof Meret Oppenheim-Platz: Ein Zettel, ein paar Plakate und plötzlich standen und lagen ziemlich viele Fahrräder hinter Gittern herum. Auch die Velosständer mussten weg. Um jeden Preis. So lagen noch Ende letzter Woche jene Velos, die ihre Besitzer an den Ständer gekettet hatten, mit einem Stück Ständer auf dem Boden. Auf Anfang Mai verlagerten die Schweizer Bundesbahnen (SBB) den Velofriedhof nach vorne zur Meret Oppenheim-Strasse. Der Platz neben dem Turm wird neu gestaltet und drum mussten die Drahtesel hinter Gitter. Das Online-Portal Online Reports berichtete: « Es waren Velofahrer zu beobachten, die vor dem Gitter standen und sich am Kopf kratzten.» Tatsächlich musste man sich auf Schleichwegen seinen Drahtesel zurückholen und ihn über eine Rabatte zerren, um dann die Gitter umgehen zu können.

Ultimatum

Auf dem Flyer hatten die SBB ein Ultimatum gestellt. Sollten die Velos bis am ersten Mai nicht weg sein, würden sie ins Fahrzeugdepot der Bundesbahnen gebracht und müssten dort abgeholt werden. Auf dem Zettel hiess es dazu: «Die SBB schliesst für Beschädigung oder Verlust jegliche Haftung aus.» Wer den Schaden hat, der muss für den Spott nicht sorgen. Mediensprecher Oli Dischoe erklärt auf Anfrage von barfi.ch, dass man erst einige Dutzend Velos eingesammelt habe. Das Rad zurückzubekommen sei problemlos möglich und: « Die SBB ist kulant und verrechnet nichts.»

Ab ins Depot

Die Velos wegzusperren sei rechtlich zulässig, da das Land den SBB gehören würden. Oli Dischoe erklärt: «Gemäss Eigentümerauskunft Basel-Stadt ist diese Fläche im Eigentum der SBB. Die aufgrund der Baustelle dringend nötige Verschiebung der Velos wurde zeitgerecht angekündigt und im Sinne der Verhältnismässigkeit durchgeführt.» Die SBB hätten mit der Basler Polizei abgeklärt, ob die Räumung des Platzes von den Behörden begleitet werden müsse, dass sei jedoch nicht der Fall gewesen, da die SBB die Drahtesel ja nicht behalten wollen.

Provisorische Lösungen

Jetzt sind sie wieder gezügelt, die Velos, allerdings sollen sie bis Ende Jahr erneut auf ihren definitiven Parkplatz zurück zügeln. Dischoe sagt auch: «Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei grösseren Bauprojekten wie dem Meret Oppenheim Hochhaus und dem Meret Oppenheim-Platz zu provisorischen Lösungen kommt.» Freuen darf man sich auf jeden Fall auf den neuen Meret Oppenheim Platz, der mit der Neugestaltung einen Brunnen bekommen soll und dann endlich nicht mehr so kahl daherkommt.

Am Mitwoch waren noch einige Velos hinter Gittern.

