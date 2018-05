Einmal im Jahr: Russen gedenken auf dem Hörnli ihrer Kriegstoten

Auf dem Grabstein stehen 23 Namen von russischen Soldaten, die während des Zweiten Weltkriegs in der Schweiz starben. Das Grabmal wurde im Jahr 2008 um 19 Namen erweitert und ersetzt. Denn zuvor gedachte man im Hörnli nur vier russischer Soldaten. Wenig ist bekannt über die Verstorbenen. Die vier sollen während des Zweiten Weltkriegs aus einem Lager der Nazis in Süddeutschland in Richtung Basel geflohen sein. Sie schafften es bis an den Rhein. Dann fielen Schüsse. Es ist unklar, ob Deutsche oder Schweizer Soldaten schossen.

Zwei russische Soldaten schafften es schwerverletzt ans Ufer, wo einer der beiden bevor er starb seinen Namen und den seines Kameraden nennen konnte. Die beiden anderen schafften es nicht mehr lebendig ans Ufer. Die letzte Ruhe fanden sie auf dem Friedhof Hörnli. 1966 wurde das Reihengrab auf Wunsch der Sowjetunion aufgelöst und durch ein Familiengrab ersetzt. Die Gebeine der toten Soldaten wurden im neuen Grab in der sogenannten «Via Appia», wo viele prominente Basler begraben sind, neu beigesetzt. Seither gedenken an jedem 9. Mai hunderte Russen ihrer Gefallenen. Die Russische Föderation kümmert sich um den Erhalt des Grabmals.

Jährliche Zeremonie auf dem Friedhof Hörnli

Neben Exil-Russen aus der ganzen Schweiz nehmen an der jährlichen Zeremonie fast alle Mitarbeiter der Botschaft der Russischen Föderation aus Bern mit ihren Familien teil. Botschafter Sergei Garmonin, dessen Vater im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatte, hielt auch in diesem Jahr ein Grusswort. Er unterstrich die Bedeutung des Feiertages und die Wichtigkeit, das Andenken an die im Kampf gegen Nazi-Deutschland gefallenen sowjetischen Soldaten zu bewahren. Danach wurde ein Gottesdient abgehalten und zum Schluss Kränze und Blumen auf das Grab gelegt.

Im Rahmen der Zeremonie fand ausserdem zum dritten Mal die Aktion «Unsterbliches Regiment» statt. Dazu hatten die Anwesenden Porträts ihrer Verwandten, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft hatten und nicht mehr am Leben sind, dabei. «Weil der 9. Mai ein Mittwoch war, kamen nur circa 300 Personen», sagt Zarema Navarretta, Präsidentin des Vereins «Russkij Basel». Falle der Tag auf ein Wochenende, kämen meist noch viele mehr.

Der Botschafter Sergei Garmonin und ungefähr weitere 300 Personen gedenken mit Blumen und Fotos der gefallenen russischen Soldaten. © Zarema Navarretta

