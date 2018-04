Knappe Shirts, kurze Röcke: Braucht es Mode-Richtlinien an Basels Schulen?

Die steigenden Temperaturen verleiten zu wenig Stoff. Während in Amerika die Mode an den Schulen zurzeit ein viel diskutiertes Thema ist, gibt es in Basel kaum Probleme. Trotzdem erlassen einige Schulen Dresscode-Richtlinien.