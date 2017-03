Eishockey-Länderspiel Schweiz : Dänemark in der Eishalle St. Jakob-Arena

Bereits zum vierten Mal findet in Basel am 28. April 2017 ein Eishockey-A-Länderspiel in der Eishalle St. Jakob-Arena in Basel statt. Die gute Halleninfrastruktur, erfreuliche Besucherzahlen an den letzten Länderspielen und ein gut eingespieltes Organisationskomitee veranlassten die Swiss Ice Hockey Federation (SIHF), auch in diesem Jahr ein Vorbereitungsspiel der Männer-A-Nationalmannschaft nach Basel zu vergeben.