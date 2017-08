Eishockey im Sommer: Der EHC Basel trainiert auf Hochtouren für die neue Saison

Es wird eine besondere Eishockey-Saison in Basel: Der EHC tritt nach dem geglückten Aufstieg der letzten Saison in die neu gegründete «Mysports» Liga auf. Neu, die höchste Amateurliga von Swiss Ice Hockey. Der Name ist ganz und gar nicht zufällig gewählt. Namensgeber der neuen Liga ist der ebenfalls neugegründete Privat-Sport Fernsehsender «MySports» von UPC Cablecom.

Eine Saison ist für Eishockeyspieler lange, kräftezehrend und hart. Inklusive Vorbereitungsspiele ab Anfang August bis und mit den Spielen in den Playoffs Ende März kommen da gut und gerne fünfzig Spiele zusammen. Damit die gesteckten Ziele der neuen Saison erreicht werden können und die Spieler in dieser intensiven Zeit möglichst verletzungsfrei bleiben, wird jeweils ab Ende April hart trainiert.

Die Sommermonate verbringen viele Baslerinnen und Basler am Rhein, sie sonnen sich oder gehen draussen dem Sport nach. Doch nicht die Spieler der ersten Mannschaft des EHCs Basel: Sie trainieren auf dem Eis in der St. Jakob-Arena. In einer ersten Phase des Sommertrainings werden vor allem Gewichte gestemmt, Ausdauerläufe durchgeführt und an der Koordination gearbeitet. Hier konnten Reto Gertschen und sein neuer Assistent Michael Eppler die ersten Eindrücke über den aktuellen Leistungstand ihrer Spieler gewinnen.

In der ersten Augustwoche startet dann endgültig die heisse Phase des «Sommertrainings» auf dem Eis. Die 1. Mannschaft trainierte viermal pro Woche in der St. Jakob-Arena. Das stark verjüngte und grösstenteils neu zusammengestellte Team braucht in dieser Phase Zeit, um sich zu finden und auch schon die ersten taktischen Ideen des Trainer Duos umzusetzen, bevor es am 11. August zum ersten Testspiel gegen den EHC Bülach gekommen ist.

Die Verjüngung der Mannschaft war ein durchaus bewusster Schritt. Es wurden Spieler gesucht und gefunden, die ehrgeizig sind, sich weiterentwickeln möchten und gut in die Teamstruktur passen.

Mit diesen Neuverpflichtungen: Ryhor Ustsimenka (Rapperswil U20), Marco Vogt (Zuchwil), Mathias Hagen (Arosa), Fabian Lehner (Langnau U20), Alexander Tkaschenko (Wil), Nando Jeyabalan (Arosa), Jonathan Ast (Olten), Elia Giacinti (Bern U20), Noah Isler (Wil), und neu Damon Puntus (GCK/Lions und jenen Spielern die letzte Saison bereits massgeblich am Aufstieg beteiligt waren, soll das Saisonziel erreicht werden: Der EHC soll sich ich in der Liga etablieren.

Erfolgreich war bereits der erste Test vom vergangenen Freitag. Der EHC Basel gewann das Vorbereitungsspiel gegen den Ligakonkurenten EHC Bülach mit 4:2.

Das nächste Testspiel findet bereits am morgen Dienstag, um 20:15 zu Hause gegen den SC Unterseen-Interlaken statt.