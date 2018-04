Elegant, leise und lange heiss: Die Basler Feuerwehr und brennende Elektro-Autos

Elegant, lautlos gleiten sie durch die Strassen. Elektrofahrzeuge sind nicht aufzuhalten. Das Bundesamt für Statistik (BFS) vermeldet für letztes Jahr eine Zunahme von rund 39 Prozent bei den Elektroautos. Auf Schweizer Strassen seinen mittlerweile über 14'000 batteriegetriebene Autos unterwegs. An die neuen Fahrzeuge gewöhnen muss sich auch die Basler Feuerwehr. Nicht nur stehen die Dinger unter Strom, manchmal seien sie auch noch schwer zu erkennen. Darum setzt die Feuerwehr Zürich auf einen Spezialisten für alternative Fahrzeuge. In Basel sind die Feuerwehrleute ebenfalls vorbereitet. So erklärt Michel Wälchli, dass externe Fachleute beigezogen würden, um die nötigen Informationen zu erhalten. Einen Ernstfall habe es aber bisher noch nicht gegeben. Trotzdem sei die Basler Berufsfeuerwehr «überzeugt» einen solchen Brandfall gut bewältigen zu können, wie Wälchli gegenüber Radio Basilisk sagte. Mediensprecher Toprak Yerguz ergänzt: «Die neuen Generationen von Batterien können auch längere Zeit nach einem Ereignis erstmals oder nochmals in Brand geraten. Eine brennende Batterie kann mit Wasser und unter der Berücksichtigung einer besonderen Vorgehensweise bei stromführenden Teilen gelöscht werden.»

Immer mehr Elektroautos

Beim Luxus-Elektroauto Tesla etwa ist die Lithium-Ionen-Batterie im Rahmen untergebracht, diese Batterie könne sich noch Stunden später erhitzen und schliesslich entzünden, deshalb habe eine Feuerwehr in Deutschland das Elektrofahrzeug erst einmal drei Tage in einen Container gestellt, um sicher zu sein, dass die Batterie nun abgekühlt sei. Die Gefahr von Stromschlägen ist aufgrund der Schutzausrüstung der Feuerwehr nicht besonders gross. Allerdings relativiert der Spezialist aus Zürich die Gefahr insofern, als dass es bei Brandfällen schon vorgekommen sei, dass die Feuerwehr das Elektrofahrzeug nicht ohne weiteres erkannt habe. In Basel dagegen ist man auf das Thema sensibilisiert, sagt Wälchli, die Feuerwehr sei sich darüber im Klaren, dass die Anzahl der E-Fahrzeuge weiter zunehmen werde. «Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt ist sich der Thematik bewusst und schult ihre Mitarbeitenden auch in dieser Thematik. Die Schulungen finden einerseits intern aber auch extern anlässlich von gesamtschweizerischen Kursen statt. Die Teilnehmenden der Kurse bringen das gewonnene Wissen in die Ausbildungssequenzen der Berufsfeuerwehr zurück. Die Berufsfeuerwehr bedient sich in der Schulung auch elektronischer Hilfsmittel, welche die Vorgehensweise bei verschiedenen Autotypen und -marken aufzeigen», ergänzt Toprak Yerguz auf Anfrage von barfi.ch.

Zum Löschen brauchts viel, viel Wasser

Mit einem brennenden E-Auto hat die Feuerwehr bis jetzt nicht üben können. Das ist schlicht zu teuer, da das Fahrzeug ja dann völlig zerstört wäre. Die Firma Tesla hat eigens einen «Emergency Response Guide» herausgegeben, hier steht wie man mit der Lithium-Ionen-Batterie umgehen muss: «Wenn die Batterie Feuer fängt, hohen Temperaturen ausgesetzt ist oder Hitze bzw. Gase erzeugt, kühlen Sie die Batterie mit viel Wasser ab. Im Brandfall muss die Batterie unter direkter Strahleinwirkung mit bis zu 3'000 Gallonen Wasser gelöscht und gekühlt werden.» Dazu solle man zur Sicherheit noch mehr Wasser bereithalten.

Für die Basler Feuerwehr ist klar, dass man auch brennende Elektroautos in den Griff bekommt. Einen Vergleich, ob ein normales Auto besser zu löschen sei, will bei den Profis niemand machen. Das wichtigste sei immer, dass niemand zu schaden komme.

