Elektro-Wegwerfgesellschaft in Basel? Weit gefehlt!

Damals war es praktisch: Rasch mit dem Auto in die Feldbergstrasse, dort parkieren und im Radio TV Winter einen neuen Fernseher kaufen. Der grosse Karton musste nicht mit dem Tram oder Bus nach Hause gebracht werden, sondern man konnte ihn bequem mit dem Auto nach Hause kutschieren.

Heute ist das anders. Das Parkplatzregime der Stadt Basel macht es dem Traditionsgeschäft im Kleinbasel sehr schwer. Radio TV Winter gibt es seit 1963 im Kleinbasel und seit 1970 an der Feldbergstrasse. Das grösste Problem sind die fehlenden Parkmöglichkeiten, wie auch Geschäftsbetreiber an der Feldbergstrasse berichten. Zudem verändert sich die Feldbergstrasse, immer mehr Lädeli verschwinden. Wie barfi aus sicherer Quelle weiss, wird das Geschäft per 30. Juni 2018 an der Feldbergstrasse geschlossen.

Gellert bleibt

Von der Bildoberfläche verschwindet Radio TV Winter allerdings noch lange nicht. Das Geschäft im Gellert, beim Karl-Barth-Platz an der Hardstrasse, wird weiter bestehen. Die kleinere Ladenfläche wird um zusätzliche Räumlichkeiten ergänzt, damit Serviceleistungen weiterhin angeboten werden können. Aber werden diese überhaupt noch beansprucht? Ist es heute nicht einfacher, einen neuen Fernseher zu kaufen anstatt den alten reparieren zu lassen? So lange es noch Ersatzteile vom Hersteller gibt, kann alles repariert werden, gibt eine Fachperson gegenüber barfi Auskunft. Klar ist aber, der Aufbau eines Fernsehgerätes sei um einiges komplexer als früher. Wer heute als TV-Fachkraft arbeiten will, macht eine Ausbildung zum Multimedia-Elektroniker. Die Wartung eines Gerätes habe heute viel mehr mit Programmieren zu tun, als mit Reparieren im herkömmlichen Sinn.

Die Suche nach Ersatzteilen

Die heute erhältlichen TV-Geräte unterscheiden sich nicht nur vom Design beträchtlich von ihren Vorgängern, auch die Funktionsweise ist um einiges komplexer. Und sie bestehen vor allem aus weniger Teilen. Es gibt noch Leute, die mit alten Röhrenfernsehern in ein Fachgeschäft gehen, um diese reparieren zu lassen. Das bringt meist auch die Spezialisten zum Staunen. Viel können diese dann allerdings auch nicht machen, da die nötigen Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind. Diese Geräte müssen dann ersetzt werden, durch ein neues Modell.

Dasselbe gilt auch bei Radios. Ein althergebrachtes Transistorradio muss oft im Abfall landen, oder endet als nicht mehr funktionierendes Erinnerungsstück. Und doch ist gut zu wissen, dass ein nicht mehr funktionierender, moderner Fernseher nicht gleich im Sondermüll landen muss. Ein ausgebildeter Multimedia-Elektroniker in einem TV-Fachgeschäft kann ihn sicher wieder auf Vordermann bringen. Wenn es sie denn gibt, die Ersatzteile. Denn auch bei modernen Modellen sind diese nicht immer erhältlich. Der Teufelskreis schliesst sich.

