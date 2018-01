Elektromobilität: Basel-Stadt erhält die Auszeichnung «Goldener Stecker»

Die Elektromobilität gewinnt in urbanen Gebieten zunehmend an Bedeutung. Sie erhöht den energetischen Wirkungsgrad der Mobilität, reduziert die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen und senkt die lokalen Emissionen in den Bereichen Luft und Lärm.

Aus diesen Gründen engagiert sich der Kanton Basel-Stadt schon seit mehr als zehn Jahren für die Förderung der Elektromobilität. Mehrere Aktionen und Pilotprojekte wurden bereits umgesetzt. Aktuell sollen in verschiedenen Quartieren Ladeparkplätze in der Blauen Zone errichtet werden, um das Laden von Fahrzeugen auch E-Auto-Inhaberinnen und –Inhaber ohne eigene Garage zu ermöglichen. Ferner startete im letzten Jahr die Aktion «E-Taxis in Basel». Taxihalter erhalten beim Erwerb eines Elektroautos Förderbeiträge im Umfang von bis zu 20 Prozent des Kaufpreises. - Für dieses langjährige Engagement und die aktuell lancierten Projekte im Bereich Elektromobilität wurde Basel-Stadt dieses Jahr mit dem «Goldenen Stecker» ausgezeichnet.

Mit der jährlichen Vergabe des «Goldenen Steckers» will das Schweizer Forum Elektromobilität ein sichtbares Signal setzen, um zukunftsorientierte Kommunalpolitiker und Behörden für ihr Wirken zu belohnen und jenen zusätzliche Impulse zu geben, die noch nach neuen Ideen suchen, um aus der Elektromobilität Alltagsmobilität werden zu lassen.

