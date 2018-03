Elektrowecker und Backofenuhr gehen derzeit falsch. Schuld sind Stromschwankungen in der Region.

Sind sie heute schon wieder zu spät aus dem Haus, weil die Uhr am Backofen in der Küche Sie getäuscht hat? Obwohl die doch sonst immer richtig geht? So geht es zurzeit vielen Baslerinnen und Baslern. Verantwortlich dafür ist kurioserweise das Stromnetz. Doch wie kann das sein? Uhren, die über Steckdosen betrieben werden, beziehen ihre Uhrzeit anders als Funkuhren oder Quarzuhren.

Backofenuhren und Radiowecker richten sich nämlich nach dem Stromnetz. Normalerweise hat das Netz eine Frequenz der Netzspannung von 50 Hertz, in jeder Sekunde gibt es also 50 Schwingungen im Stromnetz. Solange dieser Wert stabil bleibt, gehen auch die Uhren richtig. Liegt dieser Wert während längerer Zeit konstant unter oder über 50 Hertz, zeigen Uhren in Elektrogeräten wie Backöfen, Mikrowellen und Radioweckern eine falsche Zeit an.

Normalerweise ist es nichts Ungewöhnliches, dass die Uhrzeit bei solchen Uhren um bis zu 20 Sekunden schwankt. Ungewöhnlich ist jedoch, dass die Netzfrequenz in den vergangenen Tagen praktisch immer unter 50 Hertz lag und darum mittlerweile die Zeit um mehr als 5 Minuten nachgeht. Seit Mitte Januar herrscht in ganz Europa ein Defizit in der Netzspannung. Zurzeit liegt die Abweichung bei rund 350 Sekunden, dass sind die 6 Minuten, die die Uhren an den Elektrogeräten hinter der korrekten Zeit herhinken.

Und da auch das Schweizer Stromnetz an das europäische Netz angeschlossen ist, betrifft es auch das Basler Stromnetz, wie Erik Rummer Mediensprecher der IWB gegenüber barfi.ch bestätigt. Auf der Website von Swissgrid kann man die aktuelle Netzzeitabweichung einsehen.

Wenn Sie sich jetzt fragen, was sie gegen die Uhrenmisere tun können: Am besten sie warten einfach ab, bis die Stromversorgung wieder im Gleichgewicht ist. Denn wenn sie die Uhren nachstellen, bringt es Sie spätestens dann durcheinander, wenn die Frequenz wieder richtig schwingt. Denn wird die Netzfrequenz demnächst korrigiert und der Zeitverlust tatsächlich aufgeholt, werden die jetzt umgestellten Uhren sechs Minuten vorgehen.

In den nächsten Tagen schauen Sie also lieber auf ihr Handy oder Ihre Armbanduhr, wenn sie nicht zu spät aus dem Haus gehen wollen.

