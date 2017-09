Elend in der Innenstadt: So quälte die Baustelle Läden und Beizer

Selbst die Kioskfrau ist langsam am Ende. Seit die Baustelle am Steinenberg die Innenstadt für den öffentlichen Verkehr lahmgelegt hat, lahmt auch das Geschäft am Barfi-Kiosk. Froh sei sie, wenn das endlich vorbei ist. Damit steht sie nicht allein: Ihr Nachbar vom Restaurant Stadthof spricht in aller Deutlichkeit von einem «grossen Problem». Dieser Nachbar ist Josef Schüpfer, Beizer und Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt.

«Einige Wirte vermelden bis zu 50 Prozent Umsatzeinbussen», sagt Schüpfer. Denn mit dem öffentlichen Verkehr kam auch der Veloverkehr rund um den Barfi weitgehend zum Erliegen. Und da die Baustelle zwar kompakt ist, sich aber verästelt, bleiben auch die Zuschauer vom Theater Basel aus. «Viele sagten sich: Na, da geh ich lieber gleich nach Hause», so Schüpfer.

Verständnis ja, aber so geht das nicht

Dabei handelt es sich nicht um Jammern auf hohem Niveau, sondern um harte Realität. Die Basler Verkehrsbetriebe haben zwar ein Umleitungsregime aufgezogen, das eindrücklich gut um die Baustelle herumführt. Doch bringen die Umleitungen für die betroffenen Betriebe keine Linderung. Denn schon in diesem heissen Sommer war die Innenstadt für viele Tramlinien weitgehend gesperrt: Der Umbau der Mittleren Brücke verbannte die Trams schon Wochen zuvor aus dem Zentrum. Das kostete Nerven, auch wenn einige Läden sich darüber freuen konnten, dass mal wieder ein paar Fussgänger an Schaufenstern vorbei schlenderten, an denen sie sonst nur im Tram vorbeigerattert wären.

Nicht nur bei den Wirten, auch bei Pro Innerstadt ist die Haltung deshalb klar: «Wir goutieren diese Häufung der Sperren nicht, und das haben wir gegenüber den BVB auch so mitgeteilt», sagt Matthias F. Böhm, Geschäftsführer von Pro Innerstadt, gegenüber barfi.ch. Die Häufung der Baustellen sei das eine Problem, die Kurzfristigkeit der Ansage das andere. «Wir waren ehrlich gesagt überrascht, als es dann hiess, dass der Steinenberg im Herbst auch noch gesperrt würde.» Dass die Gleis-Ersatzarbeiten dringend nötig seien, sei nachvollziehbar, und der Respekt vor den Streckenplanern ob all der Umleitungen sei gross, nur: «Es ist zu viel auf einmal». Denn auch die Elisabethenstrasse wird seit Monaten umgebaut, der Aeschengraben ebenso, und selbst wenn einige Baustellen teils nicht allzu lange dauerten, sie stellten Kunden und Betriebe gleichermassen auf eine harte Geduldsprobe.

Die abgewürgte Innenstadt

«Das Unverständnis in der Bevölkerung ist klar da», sagt Böhm: «So etwas verstehen die Leute nicht – und zwar berechtigterweise.» Noch einmal so eine Häufung innert Jahresfrist könne nicht geduldet werden. Das sagt auch Schüpfer vom Wirteverband: «Während dieser Zeit fehlten alle Verkehrsträger, die Menschen in die Innenstadt hätten bringen können.» Kein Tram, eine Spiessrutenfahrt für Velos und Umwege für Fussgänger: Das gehe weit an den Bedürfnissen der Betriebe vorbei. «Und interessanterweise waren die älteren Leute noch die flexibleren», fügt Schüpfer an. Die Jüngeren seien Restaurants vor allem abends teils ganz ferngeblieben.

Das bringt die Frage nach der Bedeutung der Basler Innenstadt wieder hoch. Die Notwendigkeit der Massnahmen stellen die betroffenen Betriebe nicht in Frage, aber der Umgang mit den Auswirkungen. Die Innenstadt abschneiden, das gehe so nicht. Immerhin stellen die BVB in Aussicht, dass nach dem Ende der Steinenberg-Sperre die Arbeiten im Zentrum fürs Erste abgeschlossen sein würden. Doch erneuert wird dieses Jahr weiterhin: Als nächstes sind die Elisabethenstrasse und die Münchensteinerbrücke dran. Auch hier gilt: Das Gleismaterial ist zu alt und in kritischem Zustand, wie weitere rund 20 Prozent des ganzen Basler Tramnetzes. Bleibt nur noch die Hoffnung, dass der Kanton für 2018 nicht noch einmal ein Überraschungspaket zusammenstellt. Denn bereits den ganzen Sommer 2016 lang war die Innenstadt tramfrei: Damals erneuerten die BVB das Gleismaterial zwischen Marktplatz und Barfüsserplatz – nur wenige Meter von dort entfernt, wo dieses Jahr schon wieder gebaut wurde.

