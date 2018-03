Elisabeth Ackermann trifft Regierungschefin von Hong Kong

Anlass des Delegationsbesuchs ist die Eröffnung der diesjährigen Art Basel in Hong Kong am 27. März. Der Besuch der Art Basel in Hong Kong wird für einen Gegenbesuch des Empfangs der Honkonger Regierungschefin Carrie Lam im Januar 2018 in Basel genutzt. Am Mittwoch, 28. März, findet ein offizielles Treffen von Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann mit Carrie Lam statt.

Die Delegationsreise nach Hong Kong wird für eine weitere Konkretisierung der im Januar entwickelten Kooperationsideen genutzt. Nebst dem Treffen auf höchster Regierungsebene werden deshalb auch Gespräche auf technischer Ebene geführt. Insbesondere wird mit dem Hong Kong Cultural and Leisures Department ein Kulturaustausch evaluiert. Bei einem Empfang am 29. März auf der Residenz des Schweizer Generalkonsuls in Hong Kong sollen werden zudem die Beziehungen zu den wichtigen Stakeholdern der Art Basel gepflegt werden.

Seit der erstmaligen Durchführung der Art Basel in Hong Kong im Jahr 2013 tauscht sich der Kanton Basel-Stadt auf politischer Ebene mit der Millionenmetropole aus. Die asiatische Ausgabe der Kunstmesse ist für den Kanton auch aus der Perspektive der Standortförderung und Imagepflege im Ausland von hohem Wert.