Angst um die Kleinen: Können unsere Kinder bald nicht mehr allein in den Kindsgi?

Die Schweiz ist das Land der freien Kinder: Nirgendwo sonst gehen so viele Kinder zu Fuss in den Kindsgi oder zur Schule. 75 Prozent sind es, die ihren Schulweg allein beschreiten. Doch der Trend schlägt um: Vor allem Expats haben Angst um ihren Nachwuchs und wollen die Kinder chauffieren. Auch in Basel ein grosses Thema.