Em Bebbi sy Jazz: 600 Musiker swingen diesen Freitag die Innerstadt

Am Freitag nach den Sommerferien, der Termin ist gesetzt, verwandelt sich Basel in eine groovende, swingende, feiernde Hochburg des Jazz. Seit 34 Jahren lockt «Em Bebbi sy Jazz» zehntausende von fröhlichen Menschen in die Stadt, die Stimmung ist locker und schlicht einmalig.

Zehn Street Bands eröffnen die Jazzkiste

Am Freitag um 18 Uhr werden in der Innerstadt zehn Street Bands losmarschieren und den Jazz-Reigen eröffnen. Darunter sind sehr traditionelle Formationen vertreten, aber auch Brass Bands der neuen Generationen, die ein breites, überraschendes Repertoire präsentieren, wie es ja auch die New Generation Brass Bands in New Orleans pflegen. Neu ist, dass es oben am Spalenberg, vor der Spaalebar, eine spezielle Bühne gibt, auf der diese Formationen konzertieren, bisher haben sie ihre Konzerte nur am Gerbergässlein gegeben. Bei gewaltigen Publikumsaufmarsch, den dieses Festival in die Strassen und Gassen bringt. Ist eine zweite Bühne für das beliebte Genre der Street Band zu begrüssen.

Stilistisch breit ausgerichtet

Ansonsten ist der Anlass stilistisch sehr breit ausgerichtet: BeBop, HardBop, Modern Jazz, Swing, Dixieland, Blues, Gypsy-Jazz, Fusion, da ist für alle etwas dabei, von den Traditionalisten bis zu den Freunden rockiger Klänge. Und wenn einem eine Darbietung mal nicht so richtig passt, geht man einfach weiter – und findet garantiert etwas, das dem eigenen Geschmack entspricht.

Schwerpunkt Latin Jazz

Dieses Jahr hat das sympathische Festival einen Schwerpunkt gesetzt – und zwar den Latin Jazz. Dies bietet sich an, beileibe nicht nur, weil die explosiven Rhythmen dieser Musik so gut zum Sommer passen. Schon in die BeBop-Pioniere der späten 1940iger, frühen 1950iger Jahre haben sich oft und gerne von Sounds aus Lateinamerika beeinflussen lassen. Es macht also Sinn, ein Schlaglicht auf diese Stile zu werfen.

Bühne für regionales Jazzschaffen

Ansonsten ist «Em Bebbi sy Jazz» ein veritables Schaufenster für das reichhaltige Jazzschaffen aus unserer Region, wobei natürlich auch das Elsass und Südbaden mitgemeint sind. Und es ist jedes Mal wieder wunderbar, wie das bestgelaunte Publikum auf dem Festrayon, das 700 Mal 700 Meter gross ist, seiner Begeisterung freien Lauf lässt.

Wie am Schnürchen

Das Budget des Festivals beläuft sich 380'000 Franken, die treuen Sponsoren, allen voran die Basler Kantonalbank, machen es möglich. Aber auch die Zusammenarbeit mit den innerstädtischen Beizen und Lokalen, die an diesem Abend zu Jazzlokalen mutieren, läuft wie am Schnürchen.

Es ist eben ein Anlass bei dem alle am gleichen Strick ziehen. Was sich hier mit den Jahrzehnten entwickelt hat, ist wirklich beachtlich. Machen Sie sich also bereit, setzen Sie Ihre BeBop-Hats auf – und freuen sie sich auf eine lange Freitag Nacht im Herzen der alten Stadt am Rheinknie.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.

Weitere Titelgeschichten unter News Basel.