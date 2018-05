Em Bebbi sy Jazz: Ganz Basel wieder eine Jazz-Bühne

Die Bebbi mögens heiss. Ganz offensichtlich. Letztes Jahr setzte «Em Bebbi sy Jazz» auf einen Schwerpunkt mit heissen Latin-Rythmen. Dieses Jahr heizen die Organisatoren der Stadt mit «Funk» ein. Die Vorstellung des Programms im Schmiedenhof verlief ruhiger als auch schon. Der Vorfreude auch auf viele lokale Jazzformationen tat dies keinen Abbruch.

Bereits zum 35. Mal verwandelt sich die Basler Innenstadt Mitte August zu einer grossen Jazz-Bühne. Heute Morgen präsentierte das OK das Programm. «Die grosse Aufgabe des Organisationsteams besteht darin, auf Bewährtem aufzubauen und gleichzeitig frische Ideen und neue Akzente zu sichern», betonte OK Präsident Stefan Eichenberger gleich zu Beginn der Programmvorstellung.

«Funk & Soul»

Vor vier Jahren wurde daher mit «Focus» ein musikalisches Schwerpunktthema eingeführt, das für jede Ausgabe neu bestimmt wird. Nach Manouche, Singer/Songwriter und Latin heisst das «Focus» Thema in diesem Jahr «Funk & Soul». Es sei eine wunderbare Stilrichtung die sich super mit Jazz verbindet», begründet Eduard Löw, Programmleiter, die Auswahl des Fokus-Themas.

An drei prominenten Spielorten, Rümelinsplatz, Schmiedenhof und im Hof des Stadthauses werden etablierte und Newcomer Bands aus der Region und aus der ganzen Schweiz mit funky Beats aufspielen. Auf der Rümelinsplatzbühne wird die Basler Band «Conference» den Abend eröffnen. Für das grosse Finale sorgen dann «Grand Mother’s Funk», eines der grossen Highlights der Schweizer Funk Szene.

J.J Flueck als Highlight

Der Höhepunkt der diesjährigen Ausgabe wird «The Next Movement» rund um den Solothurner J.J Flück. «Für uns ist es eine Ehre, dass wir so einen Musiker präsentieren dürfen», zeigt sich Edi Löw begeistert. Mit dem erfahrenen Schlagzeuger und kreativen Multitalent J.J Flueck als Bandleader ist bei «The Next Movement» der Groove zu hundert Prozent garantiert. Bei der Stilrichtung spielt die Band zwischen R’nB, Pop und Soul mit einem Schuss Funk auf. Und auch Flueck, Ehrengast bei der Programmvorstellung heute Morgen, fühlt sich geehrt beim «Bebbi sy Jazz» auftreten zu dürfen. «Ich freue mich sehr hier in Basel mein eigenes Programm zu spielen. Nach dem ich hier vor über 20 Jahren an der Jazz-Schule studiert habe, schliesst sich für mich ein kleiner Kreis».

Auf der dritten «Focus» Bühne im Stadthaus der Bürgergemeinde wird die junge Baselbieter Funk’n’Jazz Band «Blue Carpet», «Patchvox» und zum Abschluss Boris Pilleri mit seiner Band «Jammin’» spielen.

Doch auch ausserhalb des Focusthemas dürfen sich die rund 70'000 erwarteten Besucher auf viele musikalische Highlights freuen. «Die Qualität nimmt Jahr für Jahr zu und wir bekommen immer mehr Bewerbungen von Bands die bei uns spielen wollen». Es wird wieder Streetband-Bühnen geben und eine grosse Bigband-Bühne auf dem Marktplatz.