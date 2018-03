Emirates SkyCargo streicht Flug zwischen EuroAirport und Dubai

Gegner des Türkischen Präsidenten Erdogan haben sich heute Abend gegen 17:30 Uhr auf dem Barfüsserplatz versammelt, um gegen den kontroversen Politiker zu demonstrieren. Es ist eine von zahlreichen Demos gegen Erdogan in den letzten Wochen, was den starken Unmut der in der Schweiz wohnhaften Türken gegen den Machthaber Ihrer Heimat zeigt.