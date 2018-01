Endlich: Basler Traditionsgebäck auch glutenfrei

Gluten, Laktose oder Fruktose? Eine Unverträglichkeit zu haben, gehört heute oft zum guten Ton. Viele wissen jedoch gar nicht, wie gross das Leiden der Betroffenen ist. Wer unter Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit leidet, kann zum Beispiel keinen Zopf essen, kein Magenbrot geniessen, geschweige denn ein Sandwich aus normalem Brot zu Mittag essen. Wenn ein Direktbetroffener dies doch macht, rächt sich der Körper: Haarausfall, chronische Müdigkeit oder ein Wachstumsstopp bei Kindern können zu den Nebenwirkungen gehören. Zudem leidet der Darm stark unter der falschen Ernährung.

Zuerst Online-Versand, dann ein Geschäft

Um den Glutenunverträglichen ein Stück Normalität zurückzugeben, bietet Kathrin Kasper seit vier Jahren ein besonderes Sortiment: Glutenfreier Zopf, glutenfreies Magenbrot und gar Osterfladen und Fastenwähen backt und verkauft sie. Nebst vielen weiteren Backwaren. Das Geschäft läuft gut. So gut, dass sie in Riehen das erste glutenfreie Geschäft eröffnen wird. «Ich merkte, dass es so wie jetzt nicht mehr geht», sagt Kathrin Kasper. «Die Leute möchten nicht nur online bestellen und früh genug planen müssen, sondern die Ware auch in einem Geschäft kaufen.» Die vierfache Mutter hat ein Ziel vor Augen: «In meinem Geschäft soll es auch weitere glutenfreie Produkte geben.» So müsste man nicht in die Stadt fahren, wenn man glutenfreie Lasagneblätter, Bier oder Buchstabensuppe braucht. Geplant ist eine Geschäftseröffnung noch vor dem Frühjahr.

Glutenfreies Magenbrot, auch wenn keine Basler Herbstmesse ist © barfi.ch

Die Tochter ist betroffen

Kathrin Kasper weiss, wovon sie spricht. Ihre Tochter leidet unter Zölliakie, auch Glutenunverträglichkeit genannt. «Als die Diagnose kam, begann ich zu backen», lacht die Mutter heute. Zunächst nur für die Familie und nach und nach baute sie den Online-Versand auf. Sie ist keine Bäckerin. «Natürlich fehlen mir die Grundlagen fürs Bäckerhandwerk, aber ich kann so ganz unbeschwert glutenfrei backen.» Und den Konsumenten scheints zu schmecken. Letztes Jahr gab es den grossen Sprung: «Ich erhielt die Lizenz der IG Zöliakie und seither nehmen die Bestellungen zu». Die Mühe hat sich gelohnt. Denn um eine Lizenz zu erhalten, müssen unzählige Bedingungen erfüllt sein, es gibt Analysen der Produkte und Kathrin Kasper muss dafür garantieren, dass ausschliesslich glutenfreie Produkte verwendet werden.

Die Etiketten für glutenfreie Ware © barfi.ch

Ein Stück Normalität

Die Rezepte entwickelt Kathrin Kasper zum grossen Teil selbst. Dahinter stehen viele Arbeits- und Probierstunden. «Beim Magenbrot verglich ich stets mein Produkt mit dem gekauften Magenbrot», sagt sie. Zwar sei sie noch nicht am Ziel angelangt, doch die Zöliakie-Betroffenen freuen sich trotzdem über dieses Stück Herbstmesse. «Der absolute Renner ist der Zopf», sagt die erfolgreiche Bäckerin, die als einzige einen frischen Zopf anbietet. Selbst einen glutenfreien Zopf zu backen, ist schwierig.

Das Siegel für glutenfreie Produkte © barfi.ch

Kathrin Kasper nahm diese Herausforderung an. Sie hat sich gelohnt: Aus dem Backen für die Familie wurde ein erfolgreiches Unternehmen, das vielen ein Stück Normalität zurückgeben kann.

