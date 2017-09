Endlich fertig: So sieht das neue Hallenbad Eglisee aus

Baselbieter Landrat spricht reduzierten Beitrag für "Take off"

Das für Jugendliche geschaffene Präventions- und Integrationsprogramm "Take off" wird im Kanton Baselland in einem reduzierten Umfang weitergeführt. Der Landrat hat am Donnerstag für 2018 bis 2021 einen um jährlich 100'000 Franken reduzierten Beitrag gesprochen.