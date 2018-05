Erfolgreich geschützt: Endlich sind die Tiere im Basler Zolli sicher vor Füchsen

Wenn der letzte Besucher den Zolli verlässt und sich die Nacht über Basel legt, machen einheimische Tiere den exotischen Zolli-Bewohnern das Leben schwer. Die Tiere, die in Basel besonders nachts unterwegs sind, gehen auch gerne in unseren Tiergarten. Es sind jedoch nicht freundliche Besuche von Tier zu Tier, sondern es geht um Leben und Tod.

Wildvögel, Füchse, Dachse und Marder, aber auch kleinere Tiere wie Eichhörnchen, Ratten, Mäuse, Biber und sogar Hauskatzen stellen eine Gefahr für die exotischen Tiere dar. Sie schleichen sich in den Zolli. Dank Kamerafallen weiss man, wer zu den nächtlichen Besuchern gehört. Zudem werden Tierspuren beobachtet und analysiert. Ideal ist es natürlich im Winter, wenn der Schnee die Rundgänge enthüllt. Stadtbewohner kennen das Problem mit den Wildtieren, die in den Abfällen stochern oder Autokabel durchbeissen.

Das Flamingo-Drama

© Martin Mecnarowski (http://www.photomecan.eu/)

Für die Tiere im Zolli geht es jedoch nicht nur um kleine Ärgernisse. Flamingos, Wasservögel, Brillenpinguine, Dikdik Antilopen und Südhornraben müssen um ihr Leben und jenes ihrer Sprösslinge bangen. Denn vor allem die bodenbrütenden Zoovögel sind eine willkommene Beute für die einheimischen Wildtiere. «In einer Nacht hat ein Fuchs eine ganze Flamingobrut zerstört», erzählt Franziska Viscardi, Mediensprecherin im Basler Zolli. Das war jedoch das fatalste Ereignis. Durchschnittlich sterben im Jahr mindestens fünf und höchstens zehn Tiere.

Eingeschleppte Vogelgrippe

© Zoo Basel

Auch kleine Eindringlinge wie Mäusen und Ratten sind gefährlich. Sie bringen Krankheiten in den Zolli, die für die exotischen Tiere fatal sein können. Exkremente enthalten Bakterien und Viren. Wenn die Zolli-Tiere damit in Kontakt kommen - was fast unumgänglich ist - erkranken sie. Nicht selten führen die Ratten auch Zecken und Flöhe in den Zolli. Es kam sogar vor, dass Wildvögel die Vogelgrippe in den Zolli brachten.

Endlich sicher!

© Zoo Basel

Der Basler Zolli schützt seine Bewohnerinnen und Bewohner nach Kräften. Deshalb wurde in den letzten Jahren eine fuchssichere Umzäunung rund um den Tiergarten errichtet. Damit die Füchse auch wissen, dass sie keine willkommenen Gäste sind, wurden zudem Fuchsfallen inner- und ausserhalb des Zoos aufgestellt. Auch die Ratten und Mäuseplage wird bekämpft. Und wenn sich eine Katze in den Zoo schleicht, wird sie – wenn möglich – eingefangen und dem Tierbesitzer zurückgegeben. Rund um die Gehege wurden zum Schutz zusätzliche Zäune errichtet, um die Wildtiere vor dem Eindringen zu hindern. Diese Massnahmen zeigen Wirkung: Die Wildtierproblematik hat sich gemäss dem Basler Zolli stark entschärft. Und die Tiere können endlich wieder in Ruhe schlafen.