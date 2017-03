Erfolgreiche Lehrstellenbörse: Mehrere hundert Personen nahmen teil

Knapp 500 Lehrstellensuchende und 40 Ausbildungsbetriebe nahmen heute Mittwoch an der Basler Lehrstellenbörse teil. Bereits zum zweiten Mal brachte der Gewerbeverband Basel-Stadt Lehrstellensuchende und Ausbildungsbetriebe in Form dieser Tischmesse zusammen. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt das Bedürfnis an dieser neuen Vermittlungsform.