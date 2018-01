Erfolgreiche Naarebaschi am Finale der Jungen beim «Offiziellen Basler Bryysdrummle und -pfyffe 2018»

In der Konkurrenz Pfeifer Einzel gewinnt Valeria Balmelli von den Naarebaschi vor Jasmin Caceres, ebenfalls Naarebaschi, und Paula Wolfensperger von den Aagfrässene. Bei den Tambouren holt sich Gino Baranzelli von den Naarebaschi den ersten Rang vor Cliquenkollege Nicolas Wesp, der seinen zweiten Rang aus dem Vorjahr wiederholt. Auf Platz drei landet Andrin Hersperger von den Basler Rolli.

In der in diesem Jahr erstmals ausgetragenen Konkurrenz SoloDuo bei den Jungen geht der Sieg ebenfalls an die Naarebaschi. Den ersten Platz holen sich Jasmin Caceres und Nicolas Wesp vor Ella Suter und Maurice Siegfried von den Seibi. Platz drei geht an Filomena Udry (Seibi) und Raffael Schülin von den Aagfrässene.

Bei den Pfeifergruppen gewinnen die Naarebaschi Binggis vor der Seibi und der Gruppe der Junteressli. Bei den Tambourengruppen geht der Sieg an die Gruppe der Seibi, Platz zwei an die Naarebaschi und Platz drei an die VKB. Bei den gemischten Gruppen gewinnen ebenfalls die Seibi, die Junteressli holen sich den zweiten Rang und Platz drei geht an die Aagfrässene.