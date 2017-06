Erfolgreiche Triathleten des Wildcats Swiss Triathlon Team SV Basel am Triathlon de Sion

In Sion am „Triathlon de Sion“ standen am Samstag erste Rennen der Youth League sowie der Junior League (AK 18-19) auf dem Programm. Das Wildcats Team aus Basel ging mit neun Athletinnen und Athleten ans Rennen und erzielte beachtliche Leistungen. Celine Kaiser wurde in ihrer Alterskategorie hervorragende Zweite.

Youth League (AK 16-17):

8. Rang: Laura Jakober

18. Rang: Giacumin Cattelan

27. Rang: Fabian Nützi

Junior League (AK 18-19)

2. Rang: Celine Kaiser

8. Rang: Cinja Tempini

12. Rang: Franziska Rauch

13. Rang: Tobias Kron

15. Rang: Daria Kübler

Resultats Junior Youth League W

Results Junior Youth League M

Am Nicola Spirig Kids Cup in Balsthal gingen fünf der jüngsten Nachwuchsathleten erfolgreich an den Kinder Triathlon und erreichten gleich vier Podestplätze.

1. Rang: Maja Uher

2. Rang: Botond Uher

3. Rang: Emily Falzone

3. Rang: Chiara Rickenbacher

4. Rang: Amy Falzone