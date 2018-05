Erfolgreiches 3. Integrationsturnier

Das Turnier findet unter dem Patronat von Breel Embolo statt, welcher leider nicht persönlich vor Ort sein konnte. Fabian Frei hat ihn zur Siegerehrung und Pokalübergabe vertreten.

Rund 1000 Besucher und Spieler haben den Tag gemeinsam im Sinne des Turniermottos „Beruf für die Zukunft“ genossen und Integration mit Spiel und Spass verbunden. In der Zusammenarbeit zwischen dem Zentrum Erlenhof und der Embolo Foundation steht der Fokus der Integration von unbegleitet, minderjährigen Asylsuchende (UMA) hier in der Schweiz. Das Zentrum Erlenhof will zusammen mit der Embolo Foundation über den Sport Begegnungen schaffen, in denen die UMA zusammen mit den Jugendlichen aus der Schweiz über eine Freizeitaktivität Freundschaften schliessen und in Vereinen den Anschluss an die Gesellschaft finden können.Integration durch Spiel und Spass.

In 13 Mannschaften, welche jeweils von einer bekannten Persönlichkeit gecoacht wurden, spielten die Jugendlichen um den Wanderpokal. Gewonnen wurde das Turnier zum zweiten Mal von der Mannschaft „Jugi Arlesheim“ mit demTeamcoach Silvio Fumagalli.