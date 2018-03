Erhebliche Geschwindigkeits-Überschreitungen auf der A5: 213 km/h und 221 km/h gemessen

Ein 26 Jahre alter Mann war mit seinem Audi am Dienstagabend kurz vor 23:00 Uhr dort unterwegs. Bei diesem zeigte das Display des Lasermessgerätes 213 km/h an. 206 km/h war nach Abzug der Toleranzen der vorwerfbare Wert, was eine Überschreitung um 86 km/h bedeutet. Noch schneller war am Mittwochabend gegen 21:25 Uhr ein 19-jähriger Porsche-Fahrer, der mit 221 km/h gemessen wurde. Abzüglich der Toleranzen verblieb eine Überschreitung um 94 km/h. Bei dem im im Kanton Luzern wohnhaften Autofahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1225 Euro erhoben.