Erneuerung Kleinhüningerstrasse geht weiter

Nachdem die BVB in einer ersten Bauphase die Tramgleise und Fahrleitungen der Kleinhüningerstrasse bereits ersetzt hat, sind die Strassenoberfläche, die Trottoirs sowie die unterirdischen Leitungen der Kleinhüningerstrasse noch immer über weite Strecken veraltet und teilweise beschädigt. Aufgrund einer Einsprache gegen die Verschiebung der Tramhaltestelle Inselstrasse konnte die weitere Erneuerung nicht unmittelbar an die erste Bauphase anschliessen. Nachdem die Einsprache abgewiesen wurde, beginnen Tiefbauamt und IWB am Montag, 18. Juni die zweite und abschliessende Bauphase der Erneuerung der Kleinhüningerstrasse.

Damit Fahrgäste bei der Tramhaltestelle Inselstrasse in Zukunft stufenlos ein- und aussteigen können, baut das Tiefbauamt die Haltestelle im Zuge der ohnehin notwendigen Sanierung behindertengerecht um. Die Haltestelle muss dazu um 70 Meter eine Querstrasse näher in Richtung Innenstadt verschoben werden. Am bisherigen Standort wäre eine behindertengerechte Haltestelle wegen der Ein- und Ausfahrt einer Liegenschaft nicht möglich. An den Kreuzungen wird das Trottoir mit sogenannten Trottoirnasen verbreitert. Fussgängerinnen und Fussgänger können so die Strasse einfacher und sicherer überqueren.

In drei Etappen erneuern Tiefbauamt und IWB bis März 2020 Strasse, Trottoirs und unterirdische Leitungen. Die Bauarbeiten starten beim Wiesendamm. Je nach Baufortschritt ist der betroffene Abschnitt der Kleinhüningerstrasse für den in Richtung Wiesendamm fahrenden Autoverkehr gesperrt. Der Verkehr wird jeweils über die Gärtnerstrasse oder den Altrheinweg umgeleitet. Für Velofahrende bleibt die Kleinhüningerstrasse in beide Richtungen befahrbar. Die Tramlinie 8 verkehrt wie gewohnt. Die alte Tramhaltestelle Inselstrasse wird erst abgebrochen, wenn die neue erstellt ist. Fussgängerinnen und Fussgänger können die Baustelle jederzeit in beide Richtungen passieren.