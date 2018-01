Erneut Diebstähle aus drei geparkten Autos in Grenzach-Wyhlen

Am Samstag wurde zwischen 1.30 Uhr und 11.30 Uhr aus einem in der Bergstraße geparkten VW eine geringe Menge Münzgeld sowie der Fahrzeugschein des Autos gestohlen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einem in der Ritterstraße geparkten Auto eine hochwertige RayBan-Damensonnenbrille entwendet. Aus einem weiteren in der Ritterstraße abgestellten Auto wurde ein Geldbeutel mit Bargeld gestohlen. Wie der Täter in die verschlossen abgestelltenAutos gelangte, ist nicht geklärt.

Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen entgegen (07624/98900).