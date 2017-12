Erneut Einbrüche in Rheinfelden: Drei Jugendliche festgenommen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Rheinfelden (DE) eingebrochen. Am Gebäude befindet sich zurzeit aufgrund Arbeiten ein Gerüst, auf das der Täter an der Gebäuderückseite kletterte.

Von dort hebelte er das schräg gestellte Küchenfenster auf und gelangte so in das Wohnungsinnere. Anschließend durchsuchte in der Küche und im Schlafzimmer mehrere Schränke und Schubladen nach Wertsachen und entwendete Bargeld und zwei gebrauchte Mobiltelefone der Marke "Samsung Galaxy S6" und ein "Apple iPhone5".

Drei Jugendliche festgenommen

Am Donnerstagabend meldete ein Zeuge, dass soeben drei Personen in einen Einkaufsmarkt eingebrochen haben und nun mit Tüten wegrennen. Hierauf wurde eine Fahndung mit mehreren Polizeiwagen nach den Tätern eingeleitet.

Währenddessen meldeten gegen 22.45 Uhr mehrere Zeugen der Polizei, dass in der Cranachstraße drei Jugendliche Böller anzünden würden.

Die Polizei überprüften die genannte Örtlichkeit und trafen zwei 15-Jährige an, die voll beladen mit Feuerwerkskörper waren. Das Duo war gerade damit beschäftigt, die Kracher anzuzünden und sie in einen Müllcontainer zu stecken. Nach Sachlage stammten die Feuerwerkskörper aus dem kurz zuvor begangenen Einbruch in den Supermarkt.

Flucht vor der Polizei

Der dritte Tatverdächtige, ein 14-Jähriger, flüchtete beim Erblicken der Polizei. Er konnte wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete einer der 15-Jährigen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten fortwährend, spuckte und versuchte einem der Beamten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen.

Bei den beiden 15-Jährigen wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Dieses sowie das Diebesgut wurden sichergestellt. Bereits in der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruchsversuch in denselben Einkaufsmarkt. Die Täter drückten seinerzeit das Rolltor zur Warenannahme mit Gewalt nach oben. Dabei wurde das Tor verbogen und verkantete sich derart, dass die Täter nicht in die Lagerräume gelangten. Der dabei angerichtete Schaden betrug etwa 2000 Euro.