Erneut aufreibendes Polizeiwochenende in Süddeutschland

Erst mit Blumen beworfen, dann Schlag ins Gesicht

Am Samstagmittag gegen 16:30 Uhr erhielt das Polizeirevier Weil am Rhein die Meldung, dass in der Hauptstrasse, beim Parkplatz vor der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Markgräflerland, auf eine Person eingeschlagen wurde. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten konnten schliesslich ermitteln, dass der Tatverdächtige zunächst eine männliche Person völlig grundlos mit Blumen beworfen hatte. Als diese Person den Tatverdächtigen zur Rede stellen wollte, schlug ihm dieser völlig unvermittelt mit der Faust in das Gesicht. Durch diesen körperlichen Übergriff erlitt das Opfer eine Fraktur des Nasenbeins und musste durch den Rettungsdienst Lörrach medizinisch versorgt werden.

Beim Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27 Jahre alten Mann aus Rumänien, der aber in Deutschland wohnhaft ist.

Da sich der stark alkoholisierte Tatverdächtige nach Abschluss der polizeilichen Massnahmen in der Art und Weise aggressiv zeigte und nicht beruhigt werden konnte, musste er den Rest des Nachmittages in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Weil am Rhein verbringen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung für sein Verhalten verantworten müssen.

Unfallflucht in der Cesar-Stünzi Strasse

Am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr hatte ein 47-jähriger Autofahrer seinen Pkw auf einem öffentlichen Parkplatz in der Cesar-Stünzi-Strasse in Rheinfelden geparkt. Als er zurückkam bemerkte er auf der Fahrerseite seines Alpha Romeo einen Blechschaden. An seiner Windschutzscheibe hing lediglich ein Zettel mit einer Telefonnummer einer 32-jährigen Autofahrerin aus der Schweiz. Gegen die 32-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sollte sich ein Unfall ereignet haben und ein Beteiligter ist nicht anwesend, muss eine angemessene Zeit an der Unfallstelle gewartet werden. Alternativ kann auch die örtliche Polizeidienststelle informiert werden. Sollte man seiner Wartepflicht nicht nachkommen, so werden Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernern von der Unfallstelle eingeleitet, was mit einer empfindliche Geldstrafe oder auch bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. (Anm. d. Red: Auch in der Schweiz ist das blosse Hinterlegen seiner Kontaktdaten strafbar)

Kind auf Heimweg angefahren

Am Freitag ereignete sich in der Kraftwerkstrasse in Wyhlen ein Verkehrsunfall. Ein fünfjähriger Junge war gerade aus einem Linienbus ausgestiegen und wollte die Strasse überqueren, als eine 37-jährige Autofahrerin den Bus überholte. Das Kind wurde von dem Auto erfasst und stürzte zu Boden, dabei wurde es leicht verletzt. Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass darauf hinzuweisen, dass an haltenden Bussen auch im Gegenverkehr nur vorsichtig vorbeigefahren werden darf. Ist der Warnblinker eingeschaltet darf auch im Gegenverkehr nur mit Schrittgeschwindigkeit am Bus vorbeigefahren werden.