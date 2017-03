Erneut rollen in der Markthalle die Räder

Das Motto der VeloMarkthalle steht unter dem Zeichen «Gib deinem alten Fahrrad ein zweites Leben». Mit der Vergrösserung des Platzes und dem Ausbau des zusätzlichen Angebots möchten die Organisatoren mehr Platz schaffen und Licht ins Dunkle bringen.

Ob du dein Fahrrad verkaufen, dir einen neuen Flitzer besorgen willst, du dein Zweirad flicken, für den Sommer herausputzen oder dein geliebtes Fahrradtrikot nähen willst. Das alles gibt es unter einer Kuppel.

Am „Velomärt“ in der Markthalle können alle Arten von fahrbaren Velos & Anhängern verkauft oder gekauft werden. Die Verkäufer entscheiden selbst, zu welchem Preis sie ihr Fahrrad anbieten möchten. Bei erfolgreichem Verkauf geht 15% des Erlöses an die Organisation, ansonsten nimmt der Verkäufer das Fahrrad am Ende wieder zurück.

Begleitet wird der Velomarkt von Handwerkskollektiv Velo Willi & SOL Kindervelowerkstatt. Dort können die gekauften oder privaten Fahrräder von Velomechanikern oder auch selbst wieder in Schuss gebracht werden. Zusätzlich wird es ein Veloshop mit Schlössern, Helmen, Lichtern, etc. vor Ort geben.