Erneute Ermittlung der tatsächlichen Grenzgängerzahlen auf kommunaler Ebene

Diese „Grenzgänger“ sind aber in den deutschen Statistiken zur Beschäftigung nicht aufgeführt. Das Schweizer Bundesamt für Statistik in Neuchâtel publiziert schon seit Jahren die Zahlen der ausgestellten Grenzgängerbewilligungen. Seit 2015 werden aufgrund einer internen Methodenrevision und der damit einhergegangenen Änderung der Datenerfassung die Grenzgängerzahlen auch auf Ebene der deutschen Herkunftsgemeinden veröffentlicht.

Demnach pendelten im vergangenen Jahr insgesamt 22.027 Personen aus dem Kreis Lörrach und 14.685 Personen aus dem Kreis Waldshut zur Arbeit in die grenznahe Schweiz. Somit ist die Zahl der Grenzgänger aus dem Kreis Waldshut erstmals leicht rückläufig.

Für den Kreis Lörrach gilt ähnlich wie im Vorjahr, dass ein Großteil der Pendler in den großen Städten entlang der Grenze wohnhaft ist: Knapp 2/3 der Grenzgänger wohnen in Lörrach, Rheinfelden, Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen.

Arbeitsstätte vieler Pendler aus dem Landkreis Lörrach ist der Kanton Basel Stadt, wo insgesamt 11.047 Personen arbeiten. Nummer 1 der Zielkantone für die Bewohner des Kreises Waldshut ist der Kanton Aargau. Knapp die Hälfte der Grenzgänger, nämlich insgesamt 7.288 Personen, pendelten dorthin. Gefolgt von 3.514 nach Zürich und 1.245 nach Schaffhausen.

Etwas weniger als ein Drittel der gesamten Waldshuter Grenzgänger wohnen zusammengerechnet in den Städten Waldshut-Tiengen, Bad Säckingen und Laufenburg.

Etwas anders sieht es bei der Grenzgängerdichte aus. Diese errechnet sich aus dem Quotienten der Grenzgänger an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort. Die Grenzgängerdichte trifft die beste Aussage darüber, wie viele Arbeitnehmer eines Wohnortes zum Arbeiten in die Schweiz fahren.

An der Spitze im Landkreis Lörrach stehen die Gemeinden Inzlingen, Grenzach- Wyhlen, Rümmingen und Fischingen mit 36,2 % - 30,2 %. Im Landkreis Waldshut pendelten besonders viele Menschen aus den Gemeinden Hohentengen, Lottstetten, Jestetten und Dettighofen in die Schweiz zur Arbeit. Ihr Anteil beträgt 38,7 % in Hohentengen und 34,9 % in Dettighofen. In den großen Städten Lörrach, Rheinfelden, Weil am Rhein, Waldshut-Tiengen und Bad Säckingen liegt die Grenzgängerdichte nur zwischen 20,6 und 26 %.