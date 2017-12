Erneute Warnung: Vorsicht vor Betrugsmasche und falschen Polizisten, weitere Festnahmen

Zwischenzeitlich konnten fünf weitere Tatverdächtige festgenommen werden, welche bei verschiedenen Personen Geld abholen wollten. Es handelt sich um einen 31-, 32- und 35-jährigen Deutschen sowie einen 35- und 48-jährigen Türken.

Vorgehen der Täter

Die fünf Tatverdächtigen wurden festgenommen, als sie bei Opfern Geld abholen wollten, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Es handle sich diesmal um drei Deutsche und zwei Türken im Alter zwischen 31 und 48 Jahren.

Bereits vor gut einer Woche war die Festnahme von drei Tatverdächtigen gelungen. Die Betrugsversuche dauerten seither jedoch an; zahlreiche weitere Angerufene meldeten sich bei den Behörden. Die Staatsanwaltschaft rät denn auch jetzt weiter zu grosser Vorsicht.

Die Betrugsmasche funktioniert über das Telefon: Mittels "Spoofing" imitieren Täter echte Telefonnummern etwa der Polizei und rufen Opfer an. In gepflegtem Deutsch reden sie ihnen ein, Geld und Wertsachen seien in Gefahr und man solle beides "Polizisten" anvertrauen, teils via Versteck ohne persönlichen Kontakt.

Darauf fallen offenbar einige Angerufene herein: Die baselstädtische Staatsanwaltschaft beziffert die bisherige Schadensumme laut einem Sprecher alleine im Stadtkanton auf knapp eine Million Franken. Zudem geht sie von einer hohen Dunkelziffer aus (barfi.ch berichtete).

Empfehlungen der Staatsanwaltschaft

• Seien Sie misstrauisch gegenüber unbekannten Anrufern

• Geben Sie keinerlei Auskünfte über ihre Vermögenssituation bzw. über vorhandenes Geld, Schmuck und Wertsachen

• Geben Sie keine Auskünfte über ihr Alter, Zivilstand, Beruf etc. und weitere Mitbewohner

• Leisten Sie der Aufforderung, Geld abzuheben, keine Folge

• Händigen Sie unbekannten Personen kein Geld aus bzw. deponieren Sie kein Geld zuhanden Dritter

• Gewähren Sie keinen fremden Personen Zutritt zu Ihrer Wohnung

• Geben Sie keine Kreditkartennummern, Pin Code, Passwörter und Bankkartennummern bekannt

• Informieren sie unverzüglich die Polizei über die Notrufnummer 117

Nach wie vor müssen sich die Strafverfolgungsbehörden mit weiteren gleich gelagerten Fällen befassen. Allfällige Geschädigte werden ersucht, sich bei der nächsten Polizeiwache zu melden.