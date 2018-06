Eröffnung Brändli und Fabiola an der Gerbergasse: modisch und süss

Wie Barfi.ch bereits berichtet hat, zieht ein neues Duo an die Gerbergasse: die Confiserie Brändli und das Modehaus Fabiola Moda. Das seit 15 Jahren am Spalenberg ansässige Modegeschäft wird zwei Drittel der Fläche belegen, im Erdgeschoss und den gesamten 1. Stock. So wird zusammen mit der beliebten Confiserie Brändli aus dem Shopping auch ein kulinarisches Erlebnis.