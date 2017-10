Eröffnung neues Hallenbad Eglisee

Die Eröffnung erfolgt aus betrieblichen Gründen schrittweise: Zuerst wird das Hallenbad den Sportvereinen zur Verfügung stehen. Dann – nach der Schliessung des Sportbads St. Jakob – erhalten Frühschwimmer mit Mehrmonats-Abonnement jeweils während der ganzen Woche (Montag bis Sonntag) von 06.00 bis 08.00 Uhr Zutritt. Damit übernimmt das Eglisee das Frühschwimmen vom Rialto, welches neu täglich um 9.00 Uhr öffnet. Zum Schluss wird das Hallenbad Eglisee ab Ende Oktober jeweils für acht Stunden pro Tag für die Bevölkerung zum Streckenschwimmen öffnen.

Der Grosse Rat hat den Einbau der Traglufthalle und die Sanierung der Kälteanlage im Eglisee am 11. November 2015 bewilligt. Die Bau- und Projektkosten betrugen gesamthaft 14,8 Mio. Franken. Der Schwimmverein beider Basel ist im Hallenbad Eglisee für die Aufsicht und den Badebetrieb zuständig.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Mit Beginn der Kunsteisbahnsaison am 28. Oktober 2017 wird das Hallenbad Eglisee jeweils für acht Stunden pro Tag für die Bevölkerung zum Streckenschwimmen öffnen. Mindestens zwei Bahnen im Schwimmerbecken sind während der Publikumsöffnungszeiten zugänglich.

Neben dem Frühschwimmen von 6.00 bis 8.00 Uhr ist das Hallenbad von Montag bis Freitag jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr sowie von 17.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, an Wochenenden von 12.00 bis 14.00 Uhr sowie von 17.00 bis 21.00 Uhr. Spezielle Öffnungszeiten gelten während der Feiertage und der Fasnacht.

Die Eintrittspreise für das Hallenbad Eglisee sind identisch mit den Eintrittspreisen im Hallenbad Rialto. Alle Mehrmonats-Abonnemente sind sowohl im Hallenbad Rialto wie auch im Hallenbad Eglisee gültig. Es müssen jedoch zwei Depots für zwei Trägerkarten bezahlt werden. Die 10-er Abos für die Gartenbäder werden im Hallenbad Eglisee akzeptiert. Einzeleintritte und 10er-Abos ermöglichen zudem in der ersten Saison während der Publikumsöffnungszeiten den Eintritt sowohl ins Hallenbad als auch auf die Kunsteisbahn Eglisee. Damit soll insbesondere die Quartierbevölkerung für den Verlust einer Gartenbadsaison entschädigt werden.