Die Tillotts Pharma AG (Tillotts), ein schnell wachsendes, hoch spezialisiertes Pharmaunternehmen mit Sitz in Rheinfelden (AG), Schweiz, teilt die Eröffnung ihrer neuen, modernen Bürolandschaft im Salmenpark in Rheinfelden, mit. Die neue Bürolandschaft ergänzt das bestehende, bisherige Büro von Tillotts in Rheinfelden, den Produktionsstandort in Ziefen (BL) und die weiteren Niederlassungen in Europa. Das bisherige Büro in Rheinfelden bleibt weiterhin der Hauptsitz des Unternehmens.