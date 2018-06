Erste Sitzung: Trägerschaftsstruktur für Robi-Spiel-Aktionen wird erarbeitet

In der Folge hat am 18. Juni 2018 der erste «Runde Tisch» stattgefunden, an dem alle involvierten Kreise, die Robi-Spiel-Aktionen, die GGG Basel, die CMS und das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt im konstruktiven Dialog die neue Trägerschaftsstruktur erarbeiten. Ziel ist, dass diese bis Ende 2018 definiert ist.

Sobald erste validierte Ergebnisse vorliegen, wird wiederum informiert. Über den Inhalt der Diskussionen und Zwischenergebnisse wird jedoch nicht informiert.

Alle Beteiligten legen Wert auf die Feststellung, dass die Robi-Spiel-Aktionen einen bedeutenden Beitrag im Rahmen der Kinder- und Jungendarbeit in Basel leisten. Deshalb arbeiten alle mit grossem Engagement daran, eine geeignete Struktur zu erarbeiten, welche die Weiterentwicklung der Robi-Spiel-Aktionen optimal fördert.

