Erste legale Hanf-Plantage in Basel: Bestes CBD-Gras vom Lysbüchel-Areal

Schweizweit einzigartig sei ihre Anbaumethode, sagt Diego Mon, Mitgründer der Firma Medical Indoor AG. In Hydrokultur wollen die vier Basler Firmengründer bestes und damit reinstes CBD-Hanf anbauen. Das ist in der Schweiz seit Kurzem legal und hat einen regelrechten Boom ausgelöst. Nicht nur gibt es mittlerweile Hunderte Boutiquen, die das legale Gras anbieten, auch Coop hat Zigaretten mit dem Stoff im Sortiment.

Der Trick dabei: Die Pflanzen produzieren nicht den als Rauschmittel bekannten Stoff THC, sondern CBD. Letzterer hat vor allem eine beruhigende Wirkung, wird medizinisch eingesetzt und nun eben auch im so genannten Consumer-Segment verkauft. Das Geschäft kann eine Goldgrube sein, wie die Tabakfirma «Heimat» gezeigt hat: Seit Coop deren Zigaretten anbietet, kommt das Unternehmen aus dem Kanton St. Gallen kaum mehr mit der Produktion nach.

Boom im Konsum

Auf diesen Markt tritt nun auch die Medical Indoor AG. Produziert wird auf dem Lysbüchel-Areal, in der alten Verteilzentrale von Coop. Vergangene Woche wurden die ersten Pflänzchen gesetzt, jetzt sollen sie spriessen. Die Firma ist die erste, die in der Region den Markt aufmischen will. Laut Mon sei in einer ersten Phase vorgesehen, den Konsumentenmarkt zu bedienen.

Dann, und daher kommt der Fokus auf die Reinheit der Pflanze, will die Firma vor allem den nachhaltigeren medizinischen Markt beliefern, der ist weniger Schwankungen unterworfen ist. Aber fürs Erste wird Medical Indoor nun auch im blühenden Geschäft mit der legalen Blüte mitmischen. Für die Produzenten ist das Hanfgeschäft noch Neuland, sie kommen alle aus der Dienstleistungsbranche. In einem späterem Ausbau sollen weitere Produktionsstandorte eröffnet werden.

Die alten Kiffer sind nicht mehr Zielkundschaft

Das Geschäftsfeld mit dem CBD-Hanf ist allerdings noch neu. Da die Pflanze von blossem Auge nicht von der THC-haltigen Schwester zu unterscheiden ist und auch das Endprodukt nur nach Laborproben einwandfrei unterschieden werden kann, müssen sich Konsumenten und Behörden erst daran gewöhnen. Entsprechende Bedenken wurden bereits geäussert. So rät etwa die Zollverwaltung dazu, das legale Schweizer CBD-Gras nicht ins Ausland mitzunehmen, um Konflikten und Verwechslungen vorzubeugen.

CBD-Produkte gelten in der Kifferszene als «Schwachstrom-Gras» oder «Pseudo-Joints», sie sind aber nur bedingt auf dieses Kundensegment ausgelegt. Die Produkte kommen in ansprechend gestalteter Verpackung daher, Läden wie die «Hanftheke» und weitere Shops grenzen sich bewusst vom Kiffer-Image ab, indem sie auf Eleganz und professionelle Beratung setzen. So werden CBD-haltige Produkte vor allem ihrer beruhigenden Wirkung wegen angepriesen und verkauft. Der Boom mit den neuen Hanfläden hat Basel bereits erreicht. Mit der Medical Indoor AG erreicht nun auch die Produktion den Standort Basel. Da der nationale Markt derzeit floriert, stehen auch die Chancen gut, dass das Gras vom Lysbüchel-Areal seine heilsame Wirkung landesweit entfalten kann.

