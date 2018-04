Erster Kampf und erster Sieg für Celso Amado das Neves

An der Night of Boxing im Grand Casino Basel bestritt Celso Amado das Neves vom Noble Art Boxing (NAB) in Frenkendorf seinen ersten Kampf als professioneller Boxer. Sein Gegner aus Georgien war Levan Ulikhaniani. Der Osteuropäer hatte mit seinen bisherigen sieben Kämpfen wesentlich mehr Erfahrung als Neves bei den Profis. Dennoch war es der Neo-Profi, der den Takt vorgab und seinen Gegner gut dominieren konnte. Von Beginn an war der gebürtige Portugiese angriffig und konnte seinen Kontrahenten immer wieder gegen die Seile drücken. Doch die Defensive des Georgiers liess nicht viele eindeutige Treffer zu, so dass ein frühzeitiger Sieg durch einen K.O. nicht umsetzbar war. Neves brachte den Kampf über die Runden und konnte am Schluss einen einstimmigen Sieg nach Punkten feiern.

Für den als Wettkampftyp geltenden Neves lohnte sich der Sieg auch im Hinblick auf die Weltrangliste. Durch seinen Erfolg klassiert sich der Newcomer auf Position 570 im Ranking, was für seine weitere Karriere wichtig sein kann. Durch die gute Einstiegsklassierung darf er auf attraktive nächste Gegner hoffen, welche ihm weitere Schritte nach oben in der Rangliste ermöglichen können. Für Neves und seinen Coach Daniel Michel steht der nächste Kampf schon bald an. Bereits in ein paar Wochen, anfangs Juni, soll Neves in den Ring zurückkehren und seinen zweiten Kampf bestreiten.