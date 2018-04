Erstes Opfer der Museumswirren: Kaufmännische Direktorin verlässt Kunstmuseum

In einer Medienmitteilung dankt das Kunstmuseum Schönholzer für ihren Einsatz.

Josef Helfenstein, der Direktor des Kunstmuseums Basel, weist auf die Erfolge der kaufmännischen Direktorin hin: «Annette Schönholzer war an der strategischen und organisatorischen Weiterentwicklung des Kunstmuseums stark beteiligt. Sie hat wichtige Prozesse eingeführt und Verbesserungen im Controlling bewirkt», so Helfenstein. «Während Annette Schönholzers Dienstzeit hat das Kunstmuseum einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Ich danke Frau Schönholzer für ihr grosses Engagement und für ihre fachliche Kompetenz, mit der sie das Kunstmuseum unterstützt hat, und wünsche ihr viel Erfolg in ihrer erneuten Selbstständigkeit.»