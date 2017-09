Es herbstet, jetzt stinken sie wieder: Nachbars Schuhe im Treppenhaus

Trotz Winterrasen und Match ein gutes Fussball-Spiel gehabt? Oder der unvergessliche Ausflug in warmen Wanderschuhen über Stock und Stein? Super. Jetzt werden die miefenden Latschen im Treppenhaus oder dem Gang vor der Wohnung geparkt und ausgelüftet. Ein prima Abstellplatz für das Winterhalbjahr. Weniger super. Denn neben unangenehmen Duftmarken werden im Gang vor der eigenen Türe oft wahre Deponien aufgebaut. So müffelt es ab Herbst in manchem Treppenhaus. Es liegt alleine an der Grosszügigkeit oder dem Harmoniebedürfnis der Nachbarn, wenn persönliche Gegenstände im gemeinsam genutzten Teil des Hauses toleriert werden. Doch das ändert nichts daran, dass sie dort nicht hingehören.

Wie hoch die Wogen gehen können zeigt ein Beispiel aus dem Magazin «Beobachter». Dieser berichtet von einem doch eher ungewöhnlichen Vorfall. In einer Wohngenossenschaft konnte der Verwalter die Fussbekleidung im Gang nicht mehr ausstehen und nahm die Sache selbst in die Hand. Sämtliche Schuhe wurden eingesammelt und noch gleich vor Ort geschreddert. Dieses Vorgehen sei jedoch nicht korrekt, schreibt das Wochenblatt. Richtig wäre gewesen, die Galoschen mitzunehmen, um sie unter Auflagen dem Mieter zurückzugeben.

Wenn Skifinken stinken

Ist kein Platz in der Wohnung, dann ab mit den müffelnden Herbst- und Winterschuhen vor die Türe in den Gang. Auch Windjacken schaffen dort zwar mehr Platz in den eigenen vier Wänden, doch verbereiten sie wenig Freude bei den Wohnungsnachbarn. In vielen Liegenschaften der Region sind Schuhe laut Hausordnung in Korridor und Treppenhaus nicht explizit verboten. Doch «nicht verboten» heisst keineswegs «erlaubt». Der Platz im Treppenhaus gehört nicht zum gemieteten Objekt. Bloss, wo kein Richter, da kein Henker. Und viel Zeit um tätig zu werden, bleibt den Herren nicht. Wie der Mieterinnen- und Mieterverband schreibt: «Wenn Sie Ihre Schuhe seit einem halben Jahr vor die Wohnungstür stellen, der Vermieter das weiss und nicht dagegen Einspruch erhebt, hat er seine Zustimmung stillschweigend erteilt.»

Doch falls der Geruch intensiv wird, zum Beispiel, wenn sich zu den Wander- auch noch Skischuhe gesellen, darf sich jeder Nachbar beim Vermieter beschweren. Dieser hat die Möglichkeit die Sachen einzusammeln. Das gilt nicht nur für Schuhwerk, sondern für alle persönlichen Gegenstände, die sich vor der Haustüre ansammeln. Velos, Schirmständer und persönliche Kästen gehören alle nicht in den Gang. Hier wird sogar der Gesetzgeber deutlich: Das Treppenhaus muss im Brandfall als Fluchtweg frei passierbar sein. «Ist das nicht mehr gewährleistet, hat der Vermieter einzuschreiten», so sieht es selbst der Mieterverband.

Kündigung wegen Stinkeschuhen?

Damit wir uns richtig verstehen, dass man wegen ein paar Tretern vor der Türe gleich die Wohnung für immer verlassen muss, ist natürlich Blödsinn. Es gilt der gesunde Menschenverstand. Aber wer übertreibt und sich nach mehrmaliger Mahnung immer noch weigert seine persönlichen Gegenstände aus dem Treppenhaus zu entfernen, der riskiert eine Kündigung. Kommentar des Mieterverbandes: «Kaum zulässig wäre eine ausserordentliche, kurzfristige Kündigung. Aber das sind Ermessensfragen, über welche die Mietschlichtungsbehörde entscheiden muss». Soweit sollte es jedoch nicht kommen, Reden ist Silber...

Nur leider gilt auch:«Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt».