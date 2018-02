Es ist soweit: Herr Jins Köstlichkeiten ab morgen im Gerbergässlein 26

Basler Starwings: Spiel gegen Genf in der Sporthalle Birsfelden

Das Nachtragsspiel gegen Genf von Morgen Mittwoch, 14.2., 19:30, wird definitiv in der Sporthalle Birsfelden stattfinden. Die Gemeinde Birsfelden hat in kurzer Zeit in Zusammenarbeit mit dem Projektleiter Daniel Blaser und den Nutzervereinen ein Provisorium bereit gestellt.