«Es war wie eine Krebsdiagnose!» – Schweizer Salinen erzürnen Muttenzer Bauern

Ab 2025 soll auf dem Muttenzer Naherholungsgebiet «Rütihard» kräftig gebohrt werden, so die scheinbaren Pläne der Schweizer Saline AG. Ein bereits fertig ausgearbeiteter Plan mit 30 möglichen Bohrstandorten wurde den Bauern vorgelegt. «Es war wie eine Krebsdiagnose, ich war ziemlich sprachlos», erklärt Ruedi Brunner am Dienstagabend an der Muttenzer Gemeindeversammlung. Er bewirtschaftet rund einen Drittel der «Rütihard». Die Bohrungen würden grosse Umwälzungen der Landflächen mit sich bringen, damit die nötigen Rohre verlegt werden können. Der Boden würde sich davon nie vollständig erholen, so Brunner.

Ruedi Brunner habe vor allem ein Problem damit, dass die Landwirte – an die das Gebiet verpachtet wird – erst jetzt darüber informiert würden. «Für mich heisst der ausgearbeitete Plan, dass bei den Grundeigentümern eine Baubewilligung vorliegt. Ebenso weiss die Bauverwaltung Muttenz, dass Sondierungsbewilligungen vorliegen.» Bei der Gemeindeversammlung kommt Brunner allerdings nicht weit: «Das ist nicht die Plattform für dieses Thema. Der Eigentümer ist die Bürgergemeinde und dort reden wir nicht rein», teilt Gemeindepräsident Peter Vogt der Versammlung mit, nachdem der Landwirt sein Anliegen präsentierte. Man wisse noch nichts bei der Einwohnergemeinde vom Unterfangen, würde erst nächsten Montag informiert.

Die Muttenzer Landwirte haben kein gutes Gefühl. Vor mehr als dreissig Jahren seien auf der Rütihard bereits Sondierbohrungen durchgeführt worden. Das damalige Fazit: Die Salz-Vorkommnisse seien nicht abbauwürdig, erinnert sich Ruedi Brunner. Laut dem Geschäftsbericht 2016 der Schweizer Saline AG habe sich das nun geändert. Mehrere Verhandlungen mit den Landeigentümern der Rütihard würden vorangetrieben, ist da zu lesen.

«Ich gehe in 8 Jahren in Pension und denke nicht, dass die Sondierungen dann schon in Betrieb sind. Ich hoffe, wenn mein Sohn dann den Betrieb übernimmt, auch nicht», schliesst Ruedi Brunner seine Wortmeldung ab. Im 2025 laufen die Konzessionen der Schweizer Salinen aus. Man versichere auf Landschaftsschutzzonen Rücksicht zu nehmen. Eine Bestätigung, dass bereits ab 2025 gebohrt wird, gibt es von ihnen noch nicht. Die Gemeinde Muttenz soll am 27. März über das Vorhaben informiert werden. Vielleicht erhalten die Muttenzer Bauern dann auch ihre Antwort. Am Samstag wollen sie direkt vor Ort über die möglichen Folgen der Bohrungen informieren.