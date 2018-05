Es wird heiss: Die «Chillis» kommen ans Basel Tattoo!

Die Red Hot Chilli Pipers wurden im Jahr 2002 in Glasgow gegründet. Sie gehören zu den ersten Bands, die die traditionelle Dudelsackmusik mit rockigem Sound verbunden haben. Ihre Dudelsackspieler sind Absolventen der Royal Scottish Academy of Music. 2007 siegten sie bei der von der BBC veranstalteten Show «When Will I Be Famous?». Im selben Jahr gewannen sie den «Scots Trad Music Award» in der Kategorie «Best Live Act» zum ersten Mal. Ihr Debütalbum «Bagrock to the Masses» wurde mit Platin ausgezeichnet.

Am Basel Tattoo sollen sie dem Final eine rockige Note verleihen, so das Tattoo in einer Mitteilung. Mit der Einladung der Red Hot Chilli Pipers wollen die Veranstalter das neue Konzept bestätigen und setzen auf noch mehr Dudelsackmusik am Basel Tattoo.