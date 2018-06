Es wird heiss in Basel: Die Dos and Don'ts bei Hitze

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 29./30. Juni, kurz nach 01.00 Uhr, setzte eine unbekannte Täterschaft bei einer Lagerhalle an der Bahnhofstrasse in Münchenstein ein Holzcontainer sowie mehrere Holz-Palette in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.