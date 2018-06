Am Montag steigt das Thermometer bis auf 24° C, die niedrigste Temperatur an diesem Tag beträgt 13° C um fünf Uhr in der Früh. Am Dienstag steigen die Temperaturen weiter auf 26 ° C bevor die Höchstwerte für die nächste Woche mit 27° C am Mittwoch erreicht werden. Aber auch gegen Ende Woche bleibt es mit 26 ° C am Donnerstag und 25 ° C am Freitag weiter schön und vor allem warm.

Die nächste Woche kann also kommen.

Zur aktuellen Wetterkarte geht es hier.